Voor Mathieu van der Poel voelde het winnen van de derde etappe in de Tirreno-Adriatico van vrijdag als het nemen van revanche. De Nederlander greep in de tweede rit nog net naast de overwinning.

De 26-jarige Van der Poel eindigde donderdag als tweede achter Julian Alaphilippe. De Nederlander moest in die sprint van ver komen en kon de Fransman net niet meer passeren. Een dag later was Van der Poel oppermachtig en hield hij klassementsleider Wout van Aert achter zich.

"Ik was gefrustreerd en boos op mezelf na mijn fout van gisteren. Dat wilde ik vandaag goedmaken, vandaar mijn uitbundige juichen. Ik ben heel blij met deze zege, zeker ook omdat het team het geweldig gedaan heeft door het gat met de kopgroep te dichten", zei Van der Poel vrijdag na de etappe.

Volgens de Nederlands kampioen was het belangrijk dat Van Aert in de slotfase van de rit het gat naar de weggesprongen Zdenek Stybar dichtte. "Het was ook belangrijk dat Wout meteen reageerde, anders had het weleens gevaarlijk kunnen worden. Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen door gewoon in Wouts wiel te blijven zitten."

"Het was een lastige sprint, want het ging een beetje heuvelop en na een lange en zware etappe als vandaag doet dat wel pijn. Ik hoop dat ik deze vorm kan aanhouden tot de Belgische klassiekers", aldus Van der Poel.

In het algemeen klassement van de Tirreno-Adriatico, die nog tot en met volgende week dinsdag duurt, staat Van der Poel tweede op vier seconden van Jumbo-Visma-renner Van Aert. De Belg schreef de openingsrit op zijn naam.