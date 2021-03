Team INEOS gelooft niet dat een van zijn renners ooit testosteron heeft gekregen van Richard Freeman. De voormalige ploegarts van het Britse wielerteam werd vrijdag door een medisch tribunaal schuldig bevonden aan het verstrekken van het verboden middel aan een wielrenner.

Freeman heeft bekend dat hij in 2011, toen hij ploegarts was van Team Sky (de voorloper van INEOS), dertig zakjes testosteronpleisters heeft besteld. Volgens de dokter waren die bedoeld als medicijn voor toenmalig staflid Shane Sutton.

Sutton noemde die aantijging een leugen en het tribunaal gelooft de verklaring ook niet. Volgens het tribunaal bestelde Freeman de testosteron in de wetenschap "dat het aan een atleet zou worden gegeven om zijn prestaties te verbeteren".

INEOS heeft dopinggebruik in de ploeg altijd ontkend en de succesformatie herhaalt die verklaring vrijdag in een reactie op het oordeel van het tribunaal.

"Het team gelooft niet dat een van onze renners ooit testosteronpleisters of een ander verboden middel heeft gebruikt. Er is tot nu toe geen bewijs geleverd dat dit ooit gebeurd is of dat een renner iets verkeerds heeft gedaan. Het is wel heel duidelijk dat Freeman slecht heeft gehandeld en niet aan de ethische standaarden heeft voldaan."

Froome en Wiggins betrokken bij mogelijke dopingzaken

Team Sky was in het vorige decennium betrokken bij meerdere potentiële dopingaffaires. Zo leverde kopman Chris Froome in 2017 een positieve plas in tijdens de door hem gewonnen Vuelta a España. Bij de Brit werd een te hoge waarde van het astmamedicijn salbutamol aangetroffen, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Eerder werd de levering van een niet nader verklaard pakket medicijnen aan voormalig kopman Bradley Wiggins tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011 onderzocht.