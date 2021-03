Mathieu van der Poel heeft vrijdag de derde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De regerend Nederlands kampioen op de weg klopte Wout van Aert op de slothelling met overmacht.

Van der Poel versloeg Van Aert na een rit over 219 kilometer tussen Monticiano en Gualdo Tadino met een fietslengte verschil. Hij kwam op het juiste moment uit het wiel van zijn Belgische rivaal en gaf de voorsprong in de laatste honderden meters niet meer uit handen.

Zodoende boekte Van der Poel alweer zijn derde zege van het seizoen. Hij was eerder de sterkste in de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en in Strade Bianche, waarin Van Aert als titelverdediger genoegen moest nemen met de vierde plaats.

Van Aert behield wel de leiding in het algemeen klassement. De winnaar van de eerste etappe heeft vier seconden voorsprong op naaste achtervolger Van der Poel, die de tweede plaats overnam van Julian Alaphilippe. De winnaar van de tweede etappe heeft tien seconden achterstand op Van Aert.

Er staan nog vier etappes op het programma in de Tirreno, die dinsdag wordt afgesloten met een individuele tijdrit over 10,1 kilometer. Zaterdag wordt de op papier zwaarste rit afgewerkt. Na 148 kilometer tussen Terni en Prati di Tivo is de aankomst bergop.

Van der Poel profiteert van inspanning Van Aert

In de derde etappe kwam het vuurwerk zoals verwacht op het einde. Nadat de vijf renners tellende kopgroep van de dag, met daarin onder anderen Niki Terpstra, op 2,5 kilometer van de finish was ingerekend door het peloton, begonnen de favorieten voor de dagoverwinning zich met de koers te bemoeien.

In de laatste 2,5 kilometer ging het geleidelijk omhoog en dus was de aankomst zeer geschikt voor Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe. Zdenek Stybar, ploeggenoot van Alaphilippe, probeerde te verrassen door in de laatste kilometer te demarreren, maar hij werd achterhaald door Van Aert.

Van der Poel profiteerde optimaal van die inspanning van zijn concurrent. Hij zette op een kleine 300 meter van de streep aan en zag zowel Van Aert als Alaphilippe capituleren. Hij won zo precies 37 jaar nadat zijn vader Adrie van der Poel een etappe in de Tirreno op zijn naam schreef.

Voor Egan Bernal was het een slechte dag. De winnaar van de Tour de France van 2019 raakte op achterstand door een grote valpartij op iets meer dan 3 kilometer van de meet en wist de schade ten opzichte van Van der Poel en co. uiteindelijk te beperken tot 'slechts' achttien seconden.