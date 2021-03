Primoz Roglic heeft vrijdag op knappe wijze de zesde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma was op een lastige aankomst de snelste sprinter van een grote groep en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

De 31-jarige Roglic rekende in Biot af met de Fransman Christophe Laporte en de Australiër Michael Matthews, twee sprinters die gespecialiseerd zijn in finishes heuvelop.

De Sloveen, die woensdag ook de vierde etappe op zijn naam schreef, pakte tien bonificatieseconden en vergrootte zijn voorsprong op titelverdediger Maximilian Schachmann. De nummer twee van het klassement geeft nu 41 seconden toe op het geel. De Spanjaard Ion Izagirre staat op 50 seconden derde.

Brandon McNulty viel weg uit de top van het klassement. De 22-jarige Amerikaan, die op 37 seconden van Roglic derde stond, ging onderuit in het eerste deel van de etappe en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Tijdens de zesde etappe werd bekend dat de routes van de laatste twee ritten zijn aangepast. De zevende rit van zaterdag start in Le Broc in plaats van in Nice en de achtste rit van zondag finisht in Levens en niet op de beroemde Promenade des Anglais in Nice. In beide etappes moet nog flink geklommen worden.

Vier Fransen in kopgroep van zes

Het ging vrijdag bijna de hele dag op en af, maar de grootste hindernis, de Côte de Cabris van de eerste categorie, zat al halverwege de rit.

Een kopgroep met vier Fransen (Anthony Perez, Kenny Elissonde, Jonathan Hivert en Julien El Farès), de Belg Victor Campenaerts en de Kazach Alexey Lutsenko kreeg een voorsprong van zo'n vier minuten van het peloton.

Elissonde hield het langst stand en de renner van Trek-Segafredo kreeg met minder dan 10 kilometer te gaan vanuit de grote groep gezelschap van Jonas Rutsch. De Duitser loste zijn Franse medevluchter, maar werd zelf gegrepen bij het ingaan van de laatste 1.000 meter.

Op de hellende aankomst (in de laatste 1,9 kilometer ging het gemiddeld met 5,1 procent omhoog) toonde Roglic nog maar eens zijn explosiviteit. De klassementsleider ging de sprint van kop af aan en Laporte kwam geen moment in de buurt van de zege.