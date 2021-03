Ellen van Dijk heeft voor de vierde keer in haar carrière de Healthy Ageing Tour gewonnen. De 33-jarige Nederlandse hield vrijdag stand in de slotrit, waarin de rensters 35 keer de VAM-berg in Drenthe moesten beklimmen.

De etappewinst ging na 115 kilometer (17,5 rondjes over een parcours van 6,6 kilometer) naar de 21-jarige Nederlandse Lonneke Uneken, die een knappe solo afrondde.

Van Dijk kwam bij barre weersomstandigheden als vierde over de streep op 1 minuut en 29 seconden van haar landgenote en op vijftien seconden van de Deense Emma Norsgaard (tweede) en de Duitse Lisa Brennauer (derde).

De renster van Trek-Segafredo, die donderdag de tijdrit in Lauwersoog won, hield zo net genoeg over van haar voorsprong in het klassement. Brennauer eindigde als tweede op zes seconden, Norsgaard werd derde op twaalf seconden en Uneken rukte nog op naar de vierde plaats (+20 seconden).

"Ik had het zo koud dat ik niet meer kon schakelen, dus reed ik te zwaar de hellingen op. Maar toch kon ik nog net genoeg versnellen voor de eindwinst. Ik geloof niet dat ik ooit zo hard hoefde te werken voor een eindzege hier", aldus Van Dijk, die de Healthy Ageing Tour eerder won in 2013, 2016 en 2017.

De etappekoers door Noord-Nederland bestond dit jaar uit drie in plaats van vijf etappes en alle ritten werden afgewerkt op voor publiek afgesloten parcoursen.