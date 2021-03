De slotetappe van Parijs-Nice zal zondag niet volgens traditie eindigen op de Promenade des Anglais, de boulevard in Nice. Vanwege de strenge coronamaatregelen wordt de finish verplaatst naar Levens, een plaats ten noorden van Nice.

"De ronde zal niet hetzelfde zijn, maar we moeten de maatregelen van de overheid serieus nemen", reageerde de burgemeester van Nice, Christian Estrosi, vrijdag bij de Franse radiozender France Bleu Azur.

Inwoners van Nice mogen onder meer slechts drie uur per dag naar buiten. Estrosi wil dat zijn plaats als eerste opengesteld wordt voor burgers en niet voor een wielerkoers. De ASO, de organisator van Parijs-Nice, heeft dat verzoek ingewilligd.

Ook de etappe van zaterdag is gewijzigd. In eerste instantie zouden de renners vertrekken vanuit Nice, maar de start is nu in Le Broc. De finishlijn ligt zaterdag wel zoals gepland in La Colmiane.

Vorig jaar eindigde Parijs-Nice overigens ook al niet in Nice. Door de uitbraak van COVID-19 werd de laatste etappe toen helemaal geschrapt.

Klassementsleider Primoz Roglic verdedigt een voorsprong van 31 seconden op Maximilian Schachmann. Klassementsleider Primoz Roglic verdedigt een voorsprong van 31 seconden op Maximilian Schachmann. Foto: Pro Shots

Roglic na vijf etappes aan kop

Na vijf dagen is Primoz Roglic de leider in het algemeen klassement van Parijs-Nice. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft 31 seconden voorsprong op Maximilian Schachmann van BORA-hansgrohe, die tweede staat.

Brandon McNulty was de nummer drie, maar de Amerikaan viel vrijdag in de zesde etappe en moest afstappen.

Het peloton rijdt vrijdag een pittige rit over ruim 202 kilometer. De renners moeten vijf beklimmingen over, waarvan één van de eerste, twee van de tweede en twee van de derde categorie.