Tony Martin heeft donderdag bij een valpartij in de vijfde etappe van Parijs-Nice zijn elleboog gebroken. De Duitser is in ieder geval de komende weken uit de roulatie.

De 35-jarige Martin kwam 30 kilometer voor de finish net als zijn kopman Primoz Roglic ten val. De 31-jarige Sloveen kon snel verder, maar Martin had veel pijn aan zijn elleboog en moest de koers verlaten.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek later dat de knecht van Jumbo-Visma met een breuk in zijn elleboog kampt. De Nederlandse formatie meldt dat Martin zo goed als zeker de Ronde van Baskenland op 5 april aan zich voorbij moet laten gaan.

"Dit is natuurlijk een enorme aderlating voor de ploeg", zegt ploegleider Grischa Niermann op de site van Jumbo-Visma. "We zullen het de komende dagen zonder hem moeten doen, wat betekent dat de overgebleven zes rijders iets meer zullen moeten werken. Gelukkig is iedereen fit, dus ik hoop dat we het geel kunnen behouden tot in Nice."

'Jammer en ongelukkig dat Tony eruit ligt'

Ondanks de voor Jumbo-Visma chaotisch verlopen vijfde rit kwam de leiderstrui niet in gevaar voor Roglic. De Sloveen koestert in het algemeen klassement nog altijd een voorsprong van 31 seconden op naaste belager Maximilian Schachmann, de winnaar van de vorige editie.

"Het is erg jammer en ongelukkig dat Tony er nu uit ligt", zegt Roglic. "Met mij gaat alles gelukkig goed en ik heb nergens last van. Tony viel vlak voor mij op de grond en ik had te weinig tijd om hem te ontwijken waardoor ik over hem heen viel. Dit hoort nou eenmaal bij het fietsen. We moeten door zonder hem."

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag en wordt vrijdag vervolgd met een heuvelrit van 202,5 kilometer. De laatste twee etappes van de Franse rittenkoers zijn bergritten.