Mathieu van der Poel is er donderdag net niet in geslaagd de tweede etappe in de Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven. De Nederlander kwam in de sprint tekort tegen Julian Alaphilippe, terwijl klassementsleider Wout van Aert de heuveletappe van 202 kilometer als derde finishte.

Simon Yates, João Almeida, Pavel Sivakov en Mikel Landa reden met nog iets minder dan 30 kilometer te gaan weg bij het peloton en pakten een voorsprong van een halve minuut. Yates werd op 1,5 kilometer van de meet gegrepen door het peloton, maar Almeida gaf zich niet gewonnen en reed weg bij Landa en Sivakov.

In de slotmeters kwam de Portugees toch tekort en werd hij voorbij gesprint door Alaphilippe, zijn teamgenoot bij Deceuninck-Quick-Step. De zege van de wereldkampioen werd nog even bedreigd door Van der Poel, maar de aanstormende Nederlander kwam van te ver om de vroeg juichende Alaphilippe nog af te troeven.

Van Aert werd derde en blijft de leider in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma, die in de Tirreno-Adriatico voor de eindzege hoopt te gaan, schreef woensdag de eerste etappe op zijn naam door de massasprint te winnen.

De 28-jarige Alaphilippe boekte zijn eerste overwinning van het seizoen en stijgt naar de tweede plek in de algemene rangschikking met vier seconden achterstand op Van Aert. Van der Poel staat acht tellen achter zijn Belgische rivaal op de derde positie.

De Tirreno-Adriatico gaat vrijdag verder met opnieuw een heuveletappe. Het peloton vertrekt uit Monticiano en komt 219 kilometer later aan in Gualdo Tadino. De Italiaanse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door Simon Yates, duurt nog tot en met dinsdag.