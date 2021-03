Topsprinter Sam Bennett heeft donderdag de laatste vlakke etappe van Parijs-Nice gewonnen. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic behoudt de gele trui.

Roglic kwam op 35 kilometer van de streep ten val, maar de Sloveen kon snel weer aansluiten in het peloton. Dat gold niet voor zijn teamgenoot Tony Martin. De ervaren Duitser moest met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

Verder kwam de leidende positie van Roglic niet in gevaar tijdens de vijfde etappe. Deceuninck-Quick-Step controleerde de rit en trok de sprint aan voor Bennett, die overtuigend won. De Ier klopte de Fransman Nacer Bouhanni en de Duitser Pascal Ackermann.

Danny van Poppel was op de tiende plek de beste Nederlander. Cees Bol, die maandag de tweede etappe won, kon ditmaal niet meedoen om de ereplaatsen en werd 24e.

Kopgroep met elf Belgen snel weer ingerekend

De vijfde etappe voerde het peloton over 200 kilometer van Vienne naar Bollène over een nagenoeg vlak parcours. Lange tijd werd er rustig gereden en probeerde niemand te ontsnappen.

Met nog 70 kilometer te gaan kwam daar plots verandering in. Elf Belgen (onder wie Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Victor Campenaerts en Yves Lampaert) besloten een einde te maken aan de padstelling en reden weg.

De geheel Belgische kopgroep werd al snel weer ingerekend, maar daarna werd er wel wat harder gekoerst in het peloton. In de finale controleerde Deceuninck-Quick-Step het tempo voor sprinter Bennett, die eerder al zegevierde in de openingsrit.

Bennett won de sprint met overmacht en boekte al zijn vierde zege in het prille seizoen. Voor Deceuninck-Quick-Step was het al de elfde zege van het jaar, eerder op donderdag won Julian Alaphilippe de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico voor de Belgische formatie.

Het was de laatste kans voor de sprinters in Parijs-Nice, want vrijdag en zaterdag zijn er etappes met finish bergop. De slotrit van zondag is eveneens een heuveletappe, al ligt het parcours nog niet helemaal vast. De burgemeester van Nice liet donderdag weten dat hij vanwege de coronamaatregelen niet wil dat de wielerronde zoals gebruikelijk finisht op de Promenade des Anglais in de Zuid-Franse stad.