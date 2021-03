Het was dubbel feest voor Jumbo-Visma woensdag. Primoz Roglic boekte een etappezege en veroverde de leiderstrui in Parijs-Nice en Wout van Aert deed hetzelfde in de Tirreno-Adriatico. Beide renners hopen op een zege in het eindklassement.

"Ik ben erg blij met het resultaat", zei Roglic op de website van Jumbo-Visma. De Sloveen won de vierde etappe naar Chiroubles met finish bergop en heeft in het klassement een voorsprong van ruim een halve minuut op zijn concurrenten.

"Het parcours met alle korte beklimmingen paste goed bij mij. Het was zwaar, maar dankzij de ploeg is het uiteindelijk gelukt. We hebben de koers gecontroleerd en ik had op het eind nog genoeg energie over in mijn benen om weg te rijden", blikte hij terug op zijn etappewinst.

Er staan tot en met zondag nog vier etappes op het programma in de Franse rittenkoers. "Het voelt goed dat ik nu het geel draag in Parijs-Nice", aldus Roglic.

"Het doel is nu om tot en met Nice de leiding te behouden. We zijn er nog niet, maar de ploeg is sterk. Ik kijk met goede moed naar de volgende etappes waarin we deze flow vast willen houden."

Roglic komt juichend over de streep in Parijs-Nice. Roglic komt juichend over de streep in Parijs-Nice. Foto: ANP

Van Aert: 'Zaterdag zal ik tijd verliezen'

Vijf minuten nadat Roglic woensdag in Frankrijk juichend over de streep was gekomen, was het 500 kilometer verderop in het Italiaanse Lido di Camaiore opnieuw feest voor de Nederlandse ploeg. Van Aert sprintte in de openingsrit van de Tirreno-Adriatico naar de dagzege en de leiderstrui.

"Ik ben best verrast dat ik heb gewonnen, maar het was wel het plan om mee te doen in de sprint", zei de Belg na de finish. "Ik heb er tijdens het trainingskamp op Tenerife en dinsdag nog specifiek op getraind. Deze overwinning is goed voor de spirit in het team."

Ook Van Aert hoopt hoge ogen te gooien in het klassement van de rittenkoers, die maar één echte bergetappe telt. "Het zou logisch zijn als ik zaterdag bergop tijd verlies, maar op de andere dagen probeer ik tijd te winnen", zei Van Aert tegen Sporza.

Hij pakte met zijn etappewinst tien bonificatieseconden. "De verwachtingen zijn altijd hoog voor mij, maar dit is een goede uitgangspositie voor de rest van de week. Mijn ploeg was ook weer op de afspraak en we hebben nu nog meer vertrouwen."