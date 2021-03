Wout van Aert heeft woensdag de eerste etappe in de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma was na een overwegend vlakke rit van 156 kilometer de sterkste in de massasprint.

De openingsrit werd gekleurd door zes vluchters die op het hoogtepunt een voorsprong van maximaal drie minuten genoten. Mattia Bais en Samuele Rivi bleven als laatsten over en werden 11 kilometer van de finish ingerekend, waardoor een massasprint onvermijdelijk werd.

De 26-jarige Van Aert ging de sprint vroeg aan, maar zijn marge op de rest was ruim genoeg om de zege en de leiderstrui veilig te stellen. Caleb Ewan kwam te laat op gang om de Belg van de zege af te houden en eindigde als tweede. Het podium werd gecompleteerd door Fernando Gaviria.

De eerste etappe in de Tirreno was voor Van Aert pas de tweede koersdag van zijn wegseizoen. Zaterdag eindigde hij als vierde in de door Mathieu van der Poel gewonnen Strade Bianche. De Nederlander doet ook mee aan de Tirreno, net als onder anderen Tadej Pogacar, Simon Yates en Egan Bernal. Van der Poel speelde een anonieme rol in de eerste etappe.

Door de overwinning van Van Aert boekte Jumbo-Visma dinsdag dubbel succes. Primoz Roglic schreef namelijk de vierde etappe in Parijs-Nice op zijn naam en zette een grote stap naar de eindzege in de Franse rittenkoers.

In de tweede etappe van de Tirreno wacht het peloton donderdag een heuvelrit. De renners vertrekken uit Camaiore en komen 202 kilometer later aan in Chiusdino. De Italiaanse rittenkoers duurt nog tot en met dinsdag.