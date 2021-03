Primoz Roglic heeft woensdag een voorschot genomen op de eindzege in Parijs-Nice. De kopman van Jumbo-Visma won de vierde etappe en nam de leiderstrui over van Stefan Bissegger.

Roglic reed op de slotklim (7,4 kilometer à 5,9 procent) met nog 3 kilometer te gaan weg uit de groep met favorieten.

Op de streep in Chiroubles had de 31-jarige Sloveen een voorsprong van twaalf seconden op Maximilian Schachmann, de winnaar van vorig jaar die als tweede eindigde. Guillaume Martin, Tiesj Benoot, Aleksandr Vlasov en Lucas Hamilton zaten in hetzelfde groepje als Schachmann.

Bissegger, die dinsdag verrassend de tijdrit won, werd al vroeg gelost in de lastige etappe en moest zijn leiderstrui overdragen aan Roglic. De nummer twee van de Tour de France van vorig jaar heeft in het klassement nu 35 seconden voorsprong op de nummer twee Schachmann. De Amerikaan Brandon McNulty staat derde (+37 seconden).

Steven Kruijswijk deed in de finale van de koers flink wat kopwerk voor Roglic en had zo een aandeel in de ritzege van zijn ploeggenoot. De Brabander was op de 24e plek (+53 seconden) de beste Nederlander. Dylan van Baarle werd 29e op 1 minuut en 22 seconden.

Kruijswijk is in het klassement de nummer veertien op 1.20 minuten op Roglic.

'Het was een zware dag'

De Fransman Julien Bernard, als laatst overgebleven renner uit de kopgroep, en de mee aangesloten Spanjaard Luis León Sánchez begonnen als eersten aan de slotklim van 7 kilometer. Ondertussen voerden namens Jumbo-Visma de Nieuw-Zeelander George Bennett en Kruijswijk het tempo op.

Sánchez hield het vol tot 3 kilometer voor de streep, maar kon niet meer aanpikken toen Roglic passeerde. Niemand in de groep favorieten had een antwoord op de aanval van de Sloveen, die aast op de eindzege in Parijs-Nice.

"Het was een zware dag, echt een rit voor mij", vond de ritwinnaar en nieuwe leider. "We verdienen de trui, maar het doel is dat we hem in Nice nog hebben."