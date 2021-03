Jolien D'hoore heeft woensdag op het TT Circuit in Assen de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De rittenkoers in Noord-Nederland, die volledig op afgesloten omlopen wordt gereden, is de eerste UCI-race in Nederland van 2021.

D'hoore was na 28 rondjes over het TT Circuit (126 kilometer) de sterkste in de massasprint. De Belgische van de Nederlandse ploeg SD Worx rekende af met de Britse Alice Barnes en de Nederlandse Karlijn Swinkels.

"De wind stond niet gunstig om er echt een harde koers van te maken, dus die sprint stond snel vast voor mijn gevoel. Het is mooi dat we als team direct deze rit konden winnen", aldus D'hoore.

Lorena Wiebes, de Nederlands kampioene van 2019, ging op zo'n 150 meter van de streep hard onderuit en kon daardoor niet meer meedoen om de ereplaatsen. Team DSM, de ploeg van Wiebes, meldt dat de sprintster fietsend over de finish is gekomen.

De Healthy Ageing Tour, die bestaat sinds 2011, duurt normaal vijf dagen, maar is dit jaar vanwege de coronapandemie ingekort tot drie etappes. Alle ritten vinden plaats op lokale circuits, die volledig worden afgesloten voor het publiek.

Donderdag is er een tijdrit bij Lauwersoog en vrijdag rijden de rensters rondjes op een parcours op en rond de VAM-Berg in het Drentse Wijster. Daar was vorig jaar ook de NK wielrennen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de massasprint, en de val van Lorena Wiebes, te bekijken.