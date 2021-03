Mathieu van der Poel hoopt net als vorig jaar een ritzege te boeken in Tirreno-Adriatico. De winnaar van Strade Bianche verwacht niet dat hij mee zal doen om de eindwinst in de Italiaanse etappekoers, die woensdag begint.

"Ik heb niet echt klassementsambities voor deze Tirreno", zegt de 26-jarige Van der Poel dinsdag via zijn ploeg Alpecin-Fenix. "Ik probeer liever een etappe te winnen."

In de Tirreno-Adriatico van vorig jaar, die door de coronapandemie in september werd verreden, eindigde de Nederlander als 45e, op ruim 24 minuten van winnaar Simon Yates.

Dit seizoen is de deelnemerslijst van de WorldTour-koers misschien nog wel sterker. Yates hoopt zijn titel te prolongeren en ook Tadej Pogacar, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang, Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Nairo Quintana en Romain Bardet zijn naar Italië afgereisd.

Bovendien lijkt zeker de vierde etappe van zaterdag wat te zwaar voor Van der Poel. Die rit finisht in skidorp Prati di Tivo, na een klim van bijna 15 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent.

Mathieu van der Poel won vorig jaar op indrukwekkende wijze de voorlaatste etappe van de Tirreno. Mathieu van der Poel won vorig jaar op indrukwekkende wijze de voorlaatste etappe van de Tirreno. Foto: Pro Shots

'Ik houd Milaan-San Remo in mijn achterhoofd'

Er zijn genoeg kansen op een ritzege voor Van der Poel, met twee vlakke etappes en drie heuvelachtige ritten. "Ik bekijk het van dag tot dag en zal ook Milaan-San Remo in mijn achterhoofd houden", zegt de Nederlands kampioen over de klassieker die voor volgende week zaterdag op het programma staat. "Vorig seizoen waren we hier zeer succesvol, dat willen we nu weer."

Een half jaar geleden won Van der Poel op zeer indrukwekkende wijze de voorlaatste rit van de Tirreno. Op een korte maar steile slotklim was hij toen veel te sterk voor de concurrentie. Daarmee toonde die zege wel wat vergelijkingen met zijn bijzondere winst van afgelopen zaterdag in Strade Bianche.

"Dat was een van mijn mooiere overwinningen, zeker door de manier waarop", zegt Van der Poel drie dagen later over Strade Bianche. "Het was een mooie start van mijn klassiekerseizoen, maar er komt dit jaar nog veel meer aan."

De 56e editie van Tirreno-Adriatico begint woensdag met een etappe van 156 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore. De laatste 90 kilometer zijn vlak.