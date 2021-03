Stefan Bissegger heeft dinsdag een dubbelslag geslagen in derde etappe van Parijs-Nice. De Zwitser rekende in de tijdrit af met onder anderen Primoz Roglic en pakte naast de dagzege ook de leiding in het klassement.

De 22-jarige Bissegger had 17.34 minuten nodig om het 14,4 kilometer lange parcours in het Franse Gien te voltooien. Daarmee was de renner van EF Education-Nippo nipt sneller dan de Fransman Rémi Cavagna (tweede) en Roglic, die zes seconden toegaf op de dagwinnaar. Dylan van Baarle was op de achtste plek de beste Nederlander.

Roglic was van alle klassementsrenners de sterkste tijdrijder. Even leek hij ook op weg naar de ritzege, maar Cavagna en Bissegger bleken uiteindelijk nipt sneller.

In het algemeen klassement nam Bissegger de leiding over van Michael Matthews, die maandag in de door Cees Bol gewonnen etappe de gele leiderstrui pakte. Cavagna bezet de tweede plek met dezelfde tijd als Bissegger en Roglic staat derde op zes seconden.

Steven Kruijswijk hield de schade beperkt en klokte de elfde tijd op twintig seconden van Bissegger. In het algemeen klassement staat hij ook elfde met een achterstand van twintig seconden op de geletruidrager.

Woensdag zullen de klassementsrenners zich weer moeten laten zien. De vierde rit finisht in Chiroubles na een klim van 7,4 kilometer à 5,9 procent.