Gelderland wil in 2027 de Super WK wielrennen organiseren. De Super WK is een allesomvattend wielerevenement, dat in 2023 voor het eerst gehouden wordt in Glasgow.

Alle wieleronderdelen, van wegwielrennen tot mountainbiken en kunstfietsen komen op de Super WK aan bod. Het evenement wordt eens in de vier jaar gehouden. In 2027 is dus de tweede editie.

Organisator van sportevenementen TIG Sports en sportcentrum Papendal hebben samen met wielerbond KNWU de belangstelling voor een Super WK in Nederland gepeild.

De partijen benaderden daarvoor onder andere Gelderland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders van Arnhem dinsdag aan de gemeenteraad in die stad heeft gestuurd.

Arnhem, Nijmegen, Ede, Apeldoorn de Achterhoek en de provincie Gelderland maken onder de naam Gelrestad Sport een bidbook, dat de KNWU eind maart zal aanbieden aan de internationale wielerbond UCI. Deelnemende gemeenten en de andere overheden moeten voor eind juni beslissen hoe ze mee willen doen en hoeveel geld ze daarvoor over hebben.

In 2016 waren er al drie Giro-etappes in Gelderland. Foto: ANP

Definitieve bid in juli getekend

Een provinciale en een rijksbijdrage is voor de gemeenten een expliciete voorwaarde om door te gaan met de bieding. Als dat allemaal in orde komt, wordt het definitieve bid in juli getekend, waarna de UCI in september een besluit neemt.

Gelrestad Sport noemt het Super WK Wielrennen "een droomevenement", dat voor sociaal-maatschappelijke en economische voordelen zal zorgen.

Gelderland heeft al ervaring met het organiseren van internationale wielerevenementen. In 2016 werden de eerste drie etappes van de Giro d'Italia verreden in de drie provincies en vijf jaar eerder was in Omnisport in Apeldoorn de WK baanwielrennen.