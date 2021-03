Cees Bol bezorgde DSM maandag de eerste zege als nieuwe naamgever van de wielerploeg. Maar vooral de manier waarop hij de massasprint in de tweede etappe van Parijs-Nice won, stemde tevreden.

"Dit geeft een goede boost aan het vertrouwen", zei Bol in een eerste reactie na de finish. "Aan het begin van het seizoen had ik nog wat problemen, maar we zijn erin blijven geloven. We kunnen nu met een goed gevoel naar de volgende sprintetappes."

Op een volledig vlakke aankomst klopte Bol andere topsprinters als Mads Pedersen, Michael Matthews, Bryan Coquard, Sam Bennett, John Degenkolb en Pascal Ackermann met meer dan een fietslengte verschil. Een dag eerder kon Bol zich niet tonen in de massasprint van de openingsrit en werd hij slechts veertigste.

"Gisteren ging het niet zo goed. Gelukkig hebben we vandaag laten zien waartoe we in staat zijn. Dit is het beste gevoel dat er bestaat", jubelde de 25-jarige sprinter.

Bol klopte in de tweede etappe van Parijs-Nice onder meer geletruidrager Sam Bennett en Mads Pedersen (groene trui) in de massasprint. Bol klopte in de tweede etappe van Parijs-Nice onder meer geletruidrager Sam Bennett en Mads Pedersen (groene trui) in de massasprint. Foto: ANP

Bol spreekt van teamprestatie

Bol loofde het werk van zijn DSM-ploeggenoten. De renners van het team dat vorig jaar nog Sunweb heette, bereidden de sprint perfect voor.

"Mijn ploegmaten hebben me geweldig geholpen. We reden goed door de laatste bocht, maar het scheelde weinig of we werden ingesloten. Gelukkig herkende Nils Eekhoff het moment en hield hij de deur open voor mij en zat ik in het goede wiel", keek de etappewinnaar terug.

Oud-wereldkampioen Mads Pedersen van Trek-Segafredo was vervolgens de enige die het Bol nog een beetje lastig maakte. "Trek deed een goede lead-out, maar ik begon mijn sprint op het juiste moment en had genoeg kracht om het tot de streep vol te houden."

Dinsdag is er een tijdrit van 14 kilometer en woensdag staat er een heuveletappe op het programma in Parijs-Nice. Bol en zijn concurrenten hopen op donderdag weer op een nieuwe massasprint. Parijs-Nice duurt nog tot zondag.