De Amstel Gold Race gaat volgende maand definitief door. De Zuid-Limburgse wielerklassieker voor mannen en vrouwen vindt op zondag 18 april plaats onder zeer strenge voorwaarden.

De Amstel Gold Race zal worden gehouden op een circuit van ongeveer 17 kilometer dat volledig wordt afgesloten voor fans. De burgemeesters van Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Eijsden-Margraten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben daar toestemming voor gegeven.

De vrouwen rijden van 8.30 uur tot 12.00 uur zeven rondes, met elke omloop de beklimming van de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. De mannen starten om 12.15 uur op de top van de Cauberg en rijden dertien rondes. In de slotronde slaan de mannen de Cauberg over en steken ze direct af naar de finish in Berg en Terblijt.

"Om het gebied hermetisch af te sluiten voor publiek zetten we ongeveer 350 verkeersregelaars, beveiligers en medewerkers in. We vragen daarom ook iedereen de Amstel Gold Race dit jaar volledig thuis te volgen", zegt koersdirecteur Leo van Vliet maandag in een persbericht.

Toeristen die in het weekend van 17 en 18 april aan het circuit verblijven, mogen de koers niet langs het parcours volgen. Volgens de organisatie zal er streng gehandhaafd worden op mensen die toch langs de kant van de weg gaan staan. Het gebied blijft wel bereikbaar voor bewoners en ondernemers.

Het lokale circuit waarop dit jaar de Amstel Gold Race wordt verreden. Foto: Amstel Gold Race

'Organisatie heeft meer tijd gehad om alles voor te bereiden'

In april vorig jaar werd de Amstel Gold Race vanwege de uitbraak van COVID-19 voor het eerst in de historie geschrapt. De koers werd vervolgens op de kalender gezet voor 10 oktober, maar moest opnieuw worden afgelast.

"De Amstel Gold Race valt onder de topsportregeling en kan daarom als topsportwedstrijd georganiseerd worden", zegt burgemeester Jan Schrijen van Valkenburg aan de Geul. "De organisatie heeft nu meer tijd gehad om alles zorgvuldig voor te bereiden. Daarom vinden wij het verantwoord dat deze voorjaarsklassieker dit jaar weer in onze regio verreden kan worden."

Bij de laatste editie van de Amstel Gold Race, in april 2019, gingen de zeges naar Mathieu van der Poel en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Het is nog onzeker of Van der Poel zijn titel zal verdedigen. De Nederlands kampioen richt zich vooral op de Ronde van Vlaanderen (4 april) en Parijs-Roubaix (11 april).

De toerversie van de Amstel Gold Race was eerder al verplaatst naar 11 september. Normaal gesproken vindt dat evenement voor amateurrenners plaats op de dag voor de profkoers.