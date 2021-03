Cees Bol heeft maandag de tweede rit van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De 25-jarige Nederlander was in een vlakke etappe van 188 kilometer van Oinville-sur-Montcient naar Amilly oppermachtig in de massasprint en boekte zijn eerste zege van het seizoen.

Bol werd perfect afgezet door zijn ploeggenoten van DSM en had op de streep meer dan een fietslengte voorsprong op de Deen Mads Pedersen, de Australiër Michael Matthews en de Fransman Bryan Coquard.

De Ier Sam Bennett, zondag winnaar van de eerste etappe, eindigde als vijfde en raakte de gele leiderstrui door de bonificatieseconden kwijt aan Matthews. Bol staat vierde op vier seconden.

Bol kende tot maandag een moeizame start van zijn seizoen. In de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten kwam hij niet verder dan een vijfde, een negende en een vijftiende plaats in de sprintersritten en zondag eindigde hij in de eerste etappe van Parijs-Nice slechts als veertigste.

De Noord-Hollander bezorgde DSM, het vroegere Team Sunweb, de eerste overwinning onder de nieuwe hoofdsponsor.

Peloton valt even uiteen in waaiers

De Belgen Sander Armée en Dries De Bondt reden maandag in het eerste deel van de etappe een paar minuten voor het peloton uit, maar zij werden teruggepakt toen het peloton flink aanzette om waaiers te vormen. De grote groep viel ook even uit elkaar, maar al snel was er weer een hergroepering en een wapenstilstand.

In de laatste 30 kilometer van de etappe waren er nog wel flink wat valpartijen, met de laatste bij het ingaan van de slotkilometer. Een klein groepje sprintte daardoor om de zege en Bol was veel te sterk voor de concurrentie.

Dinsdag moeten de klassementsrenners zich voor het eerst laten zien in de Franse WorldTour-koers. De derde etappe is een licht glooiende tijdrit van 14,4 kilometer met start en finish in Gien.