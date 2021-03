Topsprinter Sam Bennett heeft zondag de eerste rit in Parijs-Nice gewonnen. Ook in de GP Industria & Artigianato was er succes voor Deceuninck-Quick-Step: Mauri Vansevenant klopte Bauke Mollema.

De Ier Bennett won de massasprint in Saint-Cyr-L'École met overmacht. Hij klopte Frans kampioen Arnaud Démare en oud-wereldkampioen Mads Pedersen met meer dan een fietslengte verschil.

De openingsrit van 165 kilometer werd ontsierd door enkele valpartijen in het peloton, waaronder in de laatste kilometer. Bij een eerdere valpartij smakte tweevoudig winnaar Richie Porte tegen het asfalt. De Australische kopman van INEOS moest de koers verlaten.

Een kopgroep van vier renners met de ervaren Belg Philippe Gilbert werd op een kleine 30 kilometer van de streep ingerekend. Daarna probeerden nog diverse renners te ontsnappen, maar zij slaagden er niet in om een massasprint te voorkomen.

Twaalf Nederlanders in Parijs-Nice

Het is al de achtste zege voor Deceuninck-Quick-Step dit seizoen. Bennett behaalde in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten ook al twee massasprints won.

Er doen twaalf Nederlanders mee in Frankrijk, onder wie klimmers Steven Kruijswijk en Sam Oomen en sprinter Cees Bol, die slechts veertigste werd in de eerste etappe. Kruijswijk verloor direct 44 seconden.

De 79e editie van Parijs-Nice telt acht etappes. Maandag start Bennett in de leiderstrui en is er opnieuw een kans voor de sprinters in een vlakke rit.

Bauke Mollema was in Italië dicht bij zijn derde zege dit jaar. Foto: ANP

Vansevenant houdt Mollema van derde zege in 2021 af

Mollema slaagde er eerder op zondag net niet in om de GP Industria & Artigianato te winnen. Hij werd tweede achter het Belgische talent Mauri Vansevenant.

Deceuninck-Quick-Step-renner Vansevant (21) was na 193 kilometer de snelste in een kopgroep van vier, met daarin behalve Mollema ook Mikel Landa (derde) en Nairo Quintana (vierde).

Ide Schelling, een Nederlander in dienst van BORA-hansgrohe, werd vijfde. Hij kwam als eerste over de streep van een achtervolgende groep, met daarin onder anderen Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde.

Mollema greep net naast zijn derde zege van het prille seizoen. De 34-jarige Groninger schreef eerder wel een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Trofeo Laigueglia op zijn naam.

Mollema bereidt zich in Italië voor op de Waalse klassiekers en de Giro d'Italia, die op 8 mei van start gaat. De renner van Trek-Segafredo zal dit jaar ook de Tour de France en vermoedelijk de olympische wegrit rijden.