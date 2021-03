Wout van Aert soleerde vorig jaar nog naar de winst in Strade Bianche, maar de kopman van Jumbo-Visma moest in de editie van zaterdag genoegen nemen met de vierde plaats. De 26-jarige Belg miste naar eigen zeggen in de finale "het laatste procentje" en was onder de indruk van winnaar Mathieu van der Poel.

Van Aert moest zijn rivaal Van der Poel, Julian Alaphilippe en Egan Bernal in de finale laten gaan. Van der Poel kwam na een machtige demarrage op het steile stuk naar de streep als eerste over de finish op het Piazza del Campo.

"Ik voelde in de finale dat het laatste procentje er nog niet is. Ik was in de finale gewoon net niet goed genoeg. Die versnelling zat er nog niet in", aldus Van Aert, die in Toscane zijn eerste koers van dit jaar op de weg reed.

"Ik kreeg het moeilijk op de echt steile beklimmingen in de finale. De inhoud is er, maar de juiste scherpte moet nog komen. Natuurlijk wil je deze koers winnen, maar dat zat er dit keer niet in. Als ik nog iets beter word, gaan we een mooi klassiek seizoen tegemoet."

Van Aert moest in de finale passen toen Alaphilippe op een van de laatste gravelstroken aanzette. "De steile beklimmingen in combinatie met de aanvallen van Alaphilippe en Van der Poel waren nu net te veel. Strade Bianche is en blijft een van de mooiste koersen van het jaar en de beste heeft zoals meestal hier gewonnen. Van der Poel was echt indrukwekkend."

Van der Poel boekte al zijn tweede overwinning van het nog prille wielerseizoen. Vorige maand won hij de openingsrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.