Mathieu van der Poel heeft zaterdag op indrukwekkende wijze als eerste Nederlander de Strade Bianche gewonnen. De kopman van Alpecin-Fenix bleek in de Italiaanse WorldTour-koers over grotendeels onverharde wegen de sterkste van een kopgroep van drie renners.

De 26-jarige Van der Poel bleef regerend wereldkampioen Julian Alaphilippe vijf seconden voor op het Piazza del Duomo in Siena. Voormalig Tour de France-winnaar Egan Bernal eindigde op twintig tellen als derde.

Wout van Aert, die de Strade Bianche vorig jaar op zijn naam schreef, was op een kleine minuut de sterkste van een achtervolgende groep.

Voor Van der Poel betekende de overwinning in Strade Bianche zijn tweede van dit seizoen. Afgelopen maand triomfeerde hij eveneens in de openingsrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Eerder op de dag was er ook al Nederlands succes bij de vrouwen in de Strade Bianche. In die koers soleerde Chantal van den Broek-Blaak naar de overwinning.

Favorieten zorgen al vroeg voor schifting

Nadat verschillende vluchtpogingen niet al te veel ruimte kregen, zorgden de favorieten al op ruim 50 kilometer van de finish voor een schifting. Hierdoor bleef vooraan uiteindelijk een groep van zeven renners met Van der Poel over.

Naast Van der Poel behoorden ook Van Aert, wereldkampioen Alaphilippe, Tour-winnaar Tadej Pogacar, voormalig Tour-winnaar Bernal, Tom Pidcock en Michael Gogl tot dit gezelschap. Kort achter dit septet reed een groepje met onder anderen Jakob Fuglsang en Tim Wellens.

De achtervolgers bungelden lange tijd op zo'n tien seconden van de koplopers, maar met nog 25 kilometer voor de boeg was het verschil een halve minuut. Even later ging Alaphilippe in de aanval, waardoor Van Aert en Pidcock moesten lossen. Op de voorlaatste strook sloot het tweetal weer aan.

Alleen Alaphilippe en Bernal weerstaan aanval Van der Poel

De andere achtervolgers kwamen niet meer bij de kopgroep, waaruit Van der Poel op 12 kilometer van de meet wegreed. Aanvankelijk kon alleen Alaphilippe het tempo van de Nederlands kampioen volgen, maar even later vond ook Bernal de aansluiting.

Het trio begon met een voorsprong van twintig seconden op de vier anderen aan het klimmetje naar Siena. Enkele kilometers daarvoor probeerde Van der Poel de andere twee koplopers te verrassen, maar die aanval had geen succes.

Op het klimmetje bleek de ontketende Nederlander alsnog een klasse apart. Daarop sloeg hij al snel een flink gat met Alaphilippe en Bernal. Die voorsprong gaf Van der Poel niet meer weg en op die manier boekte hij zijn 29e profzege in zijn carrière.