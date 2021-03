Chantal van den Broek-Blaak verraste zichzelf zaterdag met haar fraaie overwinning in Strade Bianche. De 31-jarige renster van SD Worx kwam na een sterke slotfase solo over de streep in Siena.

"Vanaf het begin ging alles goed. Ons plan werkte en iedereen was supergemotiveerd", zei Van den Broek-Blaak in een eerste reactie over de tactiek van haar ploeg op het pittige parcours in Italië.

"In de slotfase zaten we met zijn vieren in een groep van elf en toen konden we ons spelletje gaan spelen. Op een gegeven moment was het mijn beurt om aan te vallen en ik kreeg Elisa Longo Borghini met me mee."

Het verraste Van den Broek-Blaak dat ze de tweestrijd met de sterke Italiaanse in haar voordeel besliste. "Normaal kan ik haar niet volgen, maar in de laatste kilometer zag ik dat ze brak en zelf had ik nog iets over. Dit was een van mijn beste koersen ooit."

Van den Broek-Blaak zit in de herfst van haar loopbaan, want volgend jaar stopt ze met wielrennen. Ze heeft al aangekondigd dat ze daarna als ploegleider aan de slag gaat bij SD Worx.

Het podium van Strade Bianche bestond naast Van den Broek-Blaak uit Longo Borghini en Anna van der Breggen, die derde werd. Later op zaterdag strijden de mannen om de eer, waarbij onder anderen Mathieu van der Poel en Wout van Aert meedoen.