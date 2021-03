Primoz Roglic hoopt komende week in Parijs-Nice alvast de toon te zetten voor de rest van het wielerseizoen. De kopman van Jumbo-Visma verwacht dat hij er in zijn eerste WorldTour-koers van het jaar direct staat.

"Ik wil de komende wedstrijden de beste versie van mijzelf laten zien en echt op alle vlakken vooruitgang boeken", zegt de 31-jarige Roglic in de aanloop naar Parijs-Nice, dat zondag begint en precies een week duurt, op de site van Jumbo-Visma.

Ter voorbereiding op Franse rittenkoers ging Roglic op trainingskamp op Tenerife. De Sloveen, die begin november de Vuelta a España voor de tweede keer won en daarna niet meer in actie kwam, weet nog niet helemaal wat hij van zichzelf kan verwachten.

"In het begin van het seizoen is het altijd even aankijken hoe alles gaat lopen. De nieuwe fiets bevalt goed en de schijfremmen zijn een stap vooruit. Daarnaast heb ik heb vertrouwen in de ploeg. Toen ik zag hoe goed de jongens in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten reden, kon ik niet wachten op de seizoensstart."

Oomen maakt debuut voor Jumbo-Visma

Parijs-Nice telt dit jaar een individuele tijdrit, drie sprintetappes en vier ritten waarin de klimmers zich moeten laten zien. Roglic wordt in zijn jacht op de eindzege gesteund door Steven Kruijswijk, George Bennett, Sam Oomen, Lennard Hofstede, Tony Martin en Jos van Emden.

Voor Oomen betekent Parijs-Nice zijn debuut voor Jumbo-Visma. De Brabander, die na het afgelopen seizoen de overstap maakte van Sunweb, heeft geen hoge verwachtingen van zijn eerste koers van 2021.

"Als ik onze kopman bij kan staan en daarnaast ook nog eens kan vertrouwen op mijn lichaam, dan zie ik dat als een geslaagde start van 2021", zegt de 25-jarige Oomen.

De 79e editie van Paris-Nice begint zondag met een niet al te zware heuvelrit met start en finish in Saint-Cyr-l'École. Naast Roglic staat onder anderen Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart aan de start. Vorig jaar werd de rittenkoers gewonnen door Maximilian Schachmann.