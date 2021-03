Mathieu van der Poel heeft er begrip voor dat hij als een van de favorieten voor Strade Bianche wordt genoemd. Volgens de Nederlands kampioen is het parcours van de Italiaanse WorldTour-koers echter meer op het lijf van pure klimmers geschreven.

"Of ik ermee akkoord ga dat ik als een van de favorieten genoemd word? Ik denk het wel", zegt Van der Poel vrijdag op de website van zijn ploeg Alpecin-Fenix. "Al is het parcours misschien net iets meer op maat van echte klimmers."

"Anderzijds heeft Van Aert bijvoorbeeld al bewezen dat je de wedstrijd hier ook als klassiek type kunt winnen", doelt hij op de zege van zijn rivaal Wout van Aert in Strade Bianche van vorig jaar. "Er zijn toch wel veel sterke deelnemers aan de start. Ik verwacht dus wel dat het een open strijd zal zijn."

Vorig jaar moest Van der Poel bij zijn debuut in Strade Bianche genoegen nemen met de vijftiende plek. Ook in Milaan-San Remo kon hij zich met zijn dertiende plek niet in de top tien mengen.

"Vorig jaar viel heel het Italiaanse blok een beetje tegen", laat hij weten. "Maar het is niet zo dat ik hier terugkom om een rekening te vereffenen, zeker niet. Ik ben hier wel om te presteren en ik hoop het natuurlijk beter te doen dan vorig jaar."

Mathieu van der Poel kwam in Le Samyn met een gebroken stuur over de finish. Mathieu van der Poel kwam in Le Samyn met een gebroken stuur over de finish. Foto: ANP

Ook Pogacar, Alaphilippe en Bernal aan de start

De organisatie van Strade Bianche sleutelde nauwelijks aan het parcours, waarvan 63 van de 184 kilometer van en naar Siena over onverharde wegen gaat. "Het ligt er makkelijker bij dan vorig jaar, vind ik", aldus Van der Poel. "Minder grind, iets minder technisch. Maar het blijft een enorm lastig parcours. De sterksten zullen sowieso wel bovenkomen."

Van der Poel en zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix zullen zaterdag in Strade Bianche in ieder geval met een ander type fiets starten dan afgelopen dinsdag in Le Samyn. In de Belgische eendagskoers brak het stuur van de Nederlander af, waardoor hij niet meer kon aanzetten om te sprinten.

De vijftiende editie van Strade Bianche kent een ijzersterk deelnemersveld. Naast Van der Poel staan onder anderen Tour-winnaar Tadej Pogacar, wereldkampioen Julian Alaphilippe, Van Aert, tweevoudig winnaar Michal Kwiatkowski en voormalig Tour-winnaar Egan Bernal aan de start.