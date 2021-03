Steven Kruijswijk keert zondag in Parijs-Nice terug in het wielerpeloton dat hij op 13 oktober via de achterdeur verliet vanwege een coronabesmetting in de Giro d'Italia. Na een kleine drie weken trainingskamp op het Spaanse eiland Tenerife kriebelt het bij de renner van Jumbo-Visma.

"Het is op Tenerife trainen en verder niks", zegt de 33-jarige Kruijswijk, die logeerde in een voor wielrenners bekend hotel op de vulkaanberg El Teide. "Het is niet dat ik de hele winter heb uitgekeken naar de eerste wedstrijd. Maar je traint natuurlijk wel om te koersen."

2020 was een erg ongelukkig jaar voor de Brabander. Hij was lid van het 'dreamteam' waarmee Jumbo-Visma naar de Tour de France zou gaan, maar een val in het Critérium du Dauphiné voorkwam zijn rol als een van de drie kopmannen. Op zoek naar revanche begon hij gretig aan de Giro, tot het coronavirus toesloeg.

"Ik heb een tijdje thuisgezeten met lichte klachten. Ik moest sowieso binnenblijven vanwege quarantaine. Na vier weken ben ik weer voorzichtig de weg opgegaan. De artsen wilden zeker weten dat ik gezond was en dat die besmetting geen gevolgen heeft gehad."

Begin november volgde een uitgebreide medische screening en mocht Kruijswijk weer vol gaan trainen. "Zonder tijdsdruk, nog niet met een planning in mijn hoofd. Na die heftige periode met al die teleurstellingen was het gewoon genieten."

Steven Kruijswijk moest de Giro voor de tiende etappe verlaten. Steven Kruijswijk moest de Giro voor de tiende etappe verlaten. Foto: Pro Shots

Kruijswijk gaat Roglic ondersteunen

Uiteindelijk heeft hij een "redelijk normale" winter kunnen draaien. De afgelasting van de Ronde van Valencia veroorzaakte nog enige vertraging, maar zondag in Saint-Cyr-l'École begint voor Kruijswijk het seizoen.

Vrijdag vliegt hij naar Parijs, een tussenstop thuis bij zijn gezin in Monaco zit er niet in. "Even tussendoor naar huis is gewoon niet handig met al die testen die je dan weer moet ondergaan."

In Parijs-Nice zal hij zich vooral in dienst stellen van kopman Primoz Roglic, de Sloveense vedette van de ploeg. "Ik zal vooral een ondersteunende rol hebben. Later, in de Ronde van Catalonië, wil ik zelf voor mijn kans gaan. De Tour is uiteraard het hoofddoel, maar dat wil zeker niet zeggen dat de andere koersen in dienst staan daarvan."