De UCI staat geen sprintetappes meer toe met op het laatste rechte stuk een dalend wegdek. Bij zo'n sprint raakte Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen levensgevaarlijk gewond.

"De finish waar Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam, zal niet meer worden gebruikt", lichtte Matthew Knight, manager wegwielrennen van de UCI, de nieuwe veiligheidsregels toe in een webinar met onder meer Wielerflits. "Sprints waarbij de snelheden door een hoogteverschil met 15 tot 20 kilometer per uur oplopen zijn niet meer toegestaan."

Knight meldde verder dat er in sprintetappes een verbod komt op aankomsten met bochten op 200 meter van de streep, zoals in de Ronde van Zwitserland voorkwam. De UCI gaat in overleg met de koersorganisatoren om dergelijke aankomsten te voorkomen.

Poolse media meldden op 8 januari al dat er niet meer gesprint zal worden in Katowice na het ongeval van Jakobsen. De renner van Deceuninck-Quick-Step werd op een snelheid boven de 80 kilometer per uur door Dylan Groenewegen de hekken in gereden en lag enkele dagen in coma.

Jakobsen is nog altijd herstellende van zijn verwondingen, maar hoopt dit jaar zijn rentree te kunnen maken. Groenewegen werd door de UCI tot mei geschorst.

Sinds 2010 werd er in de Ronde van Polen een sprintetappe gehouden op dezelfde aflopende weg in Katowice. Ook dit jaar zal de stad dienst doen als finishplaats, maar de eindstreep wordt elders getrokken.