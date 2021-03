De renners van Alpecin Fenix zullen zondag in Strade Bianche met een ander type fiets starten. Dinsdag brak het stuur van kopman Mathieu van der Poel af in Le Samyn.

De Duitse fabrikant Canyon raadt in een verklaring renners af om te rijden met het Aeroad-model. Alpecin-Fenix kiest in Strade Bianche voor een ander model van hetzelfde merk.

"Gelukkig kwam Mathieu dinsdag niet ten val", zegt Armin Landgraf, directeur van Canyon. "We willen 100 procent zeker zijn dat niemand iets kan overkomen. Daarvoor moeten we eerst de oorzaak van de stuurbreuk achterhalen. We doen er alles aan om de Aeroad-modelen zo snel mogelijk te voorzien van een stuur dat voldoet aan alle kwaliteits- en veiligsheidsvereisten."

Doordat de rechterbeugel van zijn stuur afgebroken was, kon Van der Poel in de slotfase van Le Samyn niet meer aanzetten om te sprinten. De Nederlands kampioen was nog wel in staat om zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier aan de overwinning te helpen.

Enkele dagen eerder had Van der Poel in Kuurne-Brussel-Kuurne geen problemen met zijn stuur, toen hij tegen een ploegleidersauto reed. "In Le Samyn is hij in een verschrikkelijk gat gereden, waardoor zijn stuur knakte", vertelt vader Adrie van der Poel tegen Sporza.

Van Aert ziet Van der Poel als gevaarlijke concurrent in Toscane

Van der Poel debuteert zondag in de Strade Bianche. Wout van Aert, die de Toscaanse koers vorig jaar won, ziet zijn rivaal als een geduchte concurrent.

"Ik heb in Omloop he Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne gezien dat Julian Alaphilippe en Van der Poel er zware koersen van hebben gemaakt, vooral Mathieu zag er sterk uit", aldus de renner van Jumbo-Visma.

Van Aert ziet nog veel meer kanshebbers. "Er starten hier veel meer renners om in de gaten te houden. Het is een van de sterkste deelnemersvelden die je te zien krijgt. Veel klimmers doen ook mee zoals Jakob Fuglsang, Tadej Pogacar en Egan Bernal. Ik vind dat heel mooi, het toont aan hoeveel deze koers aan belang gewonnen heeft."