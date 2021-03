Egan Bernal is nog steeds niet volledig genezen van de rugblessure waarmee hij vorig jaar moest opgeven in de Tour de France. De klimmer verwacht er het hele jaar nog gehinderd door te worden.

"Helaas weet ik dat ik met de pijn zal moeten leven, minimaal voor een jaar", zegt Bernal woensdag in een interview met La Gazzetta dello Sport. Na de Tour van vorig jaar werd hij gediagnosticeerd met scoliose, een verkromming in de wervelkolom.

INEOS Grenadiers, de ploeg van Bernal, maakte vorige maand al bekend dat de Tour-winnaar van 2019 zich dit jaar op de Giro d'Italia focust. Alleen als die koers voorspoedig verloopt, rijdt de Colombiaan mogelijk ook de Tour de France.

"Ik wil vooral van de Giro genieten", aldus Bernal. "We zien wel wat er gebeurt. Mijn doel is om weer de Egan te worden die graag aanvalt, in plaats van de Egan die zich zorgen maakt dat hij gelost wordt."

Bernal 'bijna bang' om in Giro te starten

De 24-jarige Bernal maakt zijn debuut in de Giro, hoewel de koers al eerder op zijn programma stond. In 2019 brak hij kort voor de start van de Italiaanse wielerronde een sleutelbeen, waardoor hij niet kon deelnemen. Enkele maanden later won hij de Tour.

"Ik ben bijna bang om in de Giro te starten. Elke keer als ik hem zou rijden, gebeurde er iets waardoor ik niet kon starten. Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren."

In de aanloop naar de Giro, die op 8 mei begint, rijdt Bernal in Italië de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de Ronde van de Alpen. Dinsdag werd hij nog tweede achter Bauke Mollema in de Trofeo Laigueglia.