Mathieu van der Poel veranderde snel van tactiek toen hij dinsdag merkte door een gebroken stuur kansloos te zijn voor de overwinning in Le Samyn. Het resulteerde uiteindelijk in een sprintzege van zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier.

Van der Poel werd in de finale van de Belgische eendagskoers op een kasseistrook getroffen door materiaalpech. "Mijn stuur brak af en daardoor kon ik geen kracht meer zetten", zei hij na als 37e over de streep te zijn gekomen in het Waalse dorp Dour.

Ondanks het defect kon de kopman van Alpecin-Fenix de koers wel vervolgen, maar sprinten lukte niet meer. "Het was te laat om nog te wisselen van fiets. Eigenlijk heb ik daarna meteen door het oortje gezegd de kaart van onze sprinters te trekken."

Van der Poel deed dat door bij een late uitval van Florian Sénéchal direct in het wiel te springen. "Ik zou op alles reageren, Tim moest zich enkel op de sprint focussen. Ik ben heel blij dat hij het heeft kunnen afmaken."

Mathieu van der Poel leeft met vertrouwen toe naar de voorjaarsklassiekers. Foto: Pro Shots

'Voel me gewoon frisser dan vorig seizoen'

Voor Van der Poel is Le Samyn een opwarmertje voor zijn hoofddoelen van dit voorjaar. De Nederlands kampioen wil zich laten gelden in Milaan-San Remo (20 maart), de Ronde van Vlaanderen (4 april) en Parijs-Roubaix (11 april) en kijkt daar met vertrouwen naar uit.

"De conditie is goed, ik voel me veel beter dan vorig jaar. Ik ben gewoon frisser, ik denk dat ik ook nog wat van mijn crossvorm in de benen heb", zegt de regerend wereldkampioen veldrijden.

Zaterdag staat eerst Strade Bianche op het programma, een koers die de 26-jarige renner ook heeft aangestipt. Een minpunt vindt Van der Poel de verwachte regen in Toscane. "Dat zou jammer zijn. Wanneer het droog is, wordt de koers technischer."