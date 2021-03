Tim Merlier heeft dinsdag de Belgische eendagskoers Le Samyn gewonnen. De thuisrijder van Alpecin-Fenix had dat mede te danken aan zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel, hoewel de Nederlander in de finale zijn stuur brak.

Van der Poel glipte op de laatste kasseistrook mee met Florian Sénéchal en kreeg nog een drietal andere renners met zich mee. Hij legde daarna de boel lam en liet het peloton terugkeren, waarna sprinter Merlier de klus in de sprint overtuigend klaarde.

De tactiek van Van der Poel bleek te maken te hebben met een stuurbreuk in de finale, waardoor hij niet kon helpen om de sprint aan te trekken en ook niet voor eigen kansen kon gaan. "Mathieu vertelde me dat en probeerde me daarom op een andere manier te helpen", sprak Merlier na zijn tiende profzege.

Achter de 28-jarige winnaar sprintten de Noor Rasmus Tiller en de Italiaan Andrea Pasqualon naar respectievelijk de tweede en derde plek. De Franse titelverdediger Hugo Hofstetter werd vijfde. Mark Cavendish kwam er niet aan te pas.

Mathieu van der Poel komt met een gehavende fiets toch juichend over de streep. Mathieu van der Poel komt met een gehavende fiets toch juichend over de streep. Foto: ANP

Van der Poel zet achtervolging in op Campenaerts

Van der Poel toonde zich al actief toen hij met nog zo'n 40 kilometer te gaan de achtervolging inzette op een grote kopgroep, die was ontstaan onder aanvoering van Victor Campenaerts. De Nederlands kampioen wist de aansluiting te vinden, maar kreeg uiteindelijk ook de rest van het uitgedunde peloton met zich mee.

Campenaerts probeerde het daarna nog alleen, maar het lukte zelfs de houder van het werelduurrecord niet om weg te blijven op de pittige kasseistroken. Ook een aanval van Lukaz Wisniowski had geen succes.

Sénéchal deed op de laatste kasseistrook nog een ultieme poging en kreeg onder anderen Sep Vanmarcke, Danny van Poppel en Van der Poel met zich mee. Die laatste hield daarna opzichtig de benen stil, waarna een sprint onvermijdelijk was.

De editie bij de vrouwen werd eerder op de dag gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Zij klopte in de sprint de Noorse Emma Cecilie Norsgaard en Chloe Hosking uit Australië. Marjolein van 't Geloof was op plaats vijf de beste Nederlandse.