Tadej Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates dinsdag met twee jaar verlengd. De winnaar van de Tour de France van vorig jaar ligt nu tot en met 2026 vast bij de WorldTour-ploeg.

"Ik voel me thuis in deze ploeg. Er heerst een bijzondere sfeer tussen het management, de renners en de staf en dat is prettig", zegt de 22-jarige Pogacar op de site van UAE Team Emirates over zijn nieuwe contract.

"De ploeg heeft veel vertrouwen in me en daar ben ik dankbaar voor. Ik werk er hard aan om dat op de fiets te laten zien. Ik hoop dat er nog veel succesvolle seizoenen in het verschiet liggen."

Pogacar boekte zijn grootste succes vorig jaar, toen hij op de slotdag van de Tour de France de eindzege greep. In de afsluitende tijdrit reed de ontketende Sloveen, die drie ritzeges boekte, zijn landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma uit de leiderstrui.

In de afgelopen jaren toonde Pogacar al zijn potentie door onder meer drie etappes in de Ronde van Spanje te winnen. De klassementsrenner is ook goed aan 2021 begonnen; vorige week schreef hij de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam.

"Tadej is ons heden en onze toekomst. Hij was op jonge leeftijd al in staat om de Tour de winnen en kan nog steeds goed met de druk omgaan", zegt Matar Al Yabhouni, de baas van UAE Team Emirates. "Dat liet hij ook weer zien bij de Ronde van de VAE. Ik weet zeker dat we successen zullen blijven boeken."