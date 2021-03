Koersdirecteur Leo van Vliet heeft goede hoop dat de Amstel Gold Race na twee afgelastingen in april wel door kan gaan. Er zal gereden worden op een parcours van 18 kilometer zonder publiek.

De Amstel Gold Race moet plaatsvinden op 18 april, met een aantal lokale omlopen in het gebied tussen Valkenburg en Maastricht, over de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg.

"Ik ben positief gestemd dat het dit keer door zal gaan", zegt Van Vliet dinsdag tegen NU.nl. "Op dit moment weten we nog niet wanneer er duidelijkheid komt."

"Er zijn nog een paar hobbels die we moeten nemen. Welke dat zijn? Ik los dat liever op dan dat ik er in de pers over ga praten", aldus de koersdirecteur.

Koerscirecteur Leo van Vliet met Mathieu van der Poel, de winnaar van de laatste editie in 2019. Koerscirecteur Leo van Vliet met Mathieu van der Poel, de winnaar van de laatste editie in 2019. Foto: Pro Shots

Amstel Gold race ging vorig jaar in april en oktober niet door

In april vorig jaar werd de Limburgse heuvelklassieker voor het eerst in de historie geschrapt wegens de uitbraak van het coronavirus. De koers werd opnieuw op de kalender gezet voor 10 oktober, maar moest opnieuw worden afgelast.

Eind september werden de coronamaatregelen namelijk aangescherpt, waardoor evenementen met publiek verboden werden. En hoewel de coronamaatregelen nu strikter zijn dan in oktober (er was toen bijvoorbeeld nog geen avondklok), heeft de organisatie van de Gold Race nu wél vertrouwen dat de race door kan gaan.

"We hebben nu veel meer tijd dan in oktober", zegt Van Vliet. "We kijken naar wat er wel mogelijk is, in plaats van alleen te kijken naar wat niet kan. De koers zal nog steeds zonder publiek gehouden moeten worden en daar hebben we ons nu op kunnen voorbereiden met dit afgesloten circuit van 18 kilometer."

Afgelopen weekend werden in België met Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zonder grote problemen de eerste koersen van het jaar in West-Europa gehouden. "En daar werd gewoon gereden op het originele parcours. Daarom hebben wij goede hoop dat de Amstel Gold Race op een gesloten parcous in april kan doorgaan", aldus Van Vliet.

Voorafgaand aan de koers voor mannen moet er op hetzelfde parcours een wedstrijd voor vrouwen worden gehouden. Vorige week besloot de organisatie van de Amstel Gold Race al wel om de toertocht met zo'n 15.000 deelnemers uit te stellen naar september.