Mark Cavendish is ervan overtuigd dat Fabio Jakobsen in zeer goede vorm zal terugkeren in het wielerpeloton. De ervaren Brit is onder de indruk van wat zijn ploeggenoot bij Deceuninck-Quick-Step tijdens zijn herstel laat zien.

"Hij gaat op een heel hoog niveau terugkeren", zegt Cavendish, die dertig keer een Tour de France-etappe won en deze winter Bahrain McLaren voor Quick-Step verruilde, dinsdag over zijn Nederlandse collega.

"Als ik zie hoe hij de winter is doorgekomen en als ik kijk naar het werk dat hij levert, dan ben ik daar vrij zeker van. Hij heeft een enorme toewijding. Ik ben trots op hem."

Jakobsen kwam vorig jaar augustus hard ten val tijdens de eindsprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen na een aanvaring met landgenoot Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma. Jakobsen vocht in het ziekenhuis voor zijn leven, maar zit inmiddels weer op de fiets.

In januari liet de 24-jarige renner weten dat hij nog geen datum heeft geprikt voor zijn rentree en dat hij eerst wilde afwachten hoe hij zou herstellen van een nieuwe operatie aan zijn kaak in februari.

Met Cavendish heeft Jakobsen er dit jaar een ervaren ploeggenoot bij, al heeft de Brit zich al een aantal seizoenen niet meer kunnen meten met de echte top. Zijn laatste overwinning dateert van 2018.