Mathieu van der Poel heeft zondag een goed gevoel overgehouden aan zijn twaalfde plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlands kampioen zag weliswaar een aanval stranden, maar voelt dat hij op de goede weg is.

Van der Poel ging er met nog ruim 80 kilometer vandoor en kreeg Jhonatan Narváez met zich mee. Ze sloten aan bij een aantal vroege vluchters, maar werden uiteindelijk bijgehaald door een grote achtervolgende groep. Mads Pedersen won.

"Die aanval was een ingeving van het moment. Ik denk dat dit de beste manier is om me klaar te stomen voor wat nog moet komen. En ik heb me wel geamuseerd, moet ik zeggen", zei Van der Poel bij Sporza.

"Uiteindelijk is het net niet gelukt. Ik bleef er wel in geloven, want het gat bleef hangen op twintig seconden. Maar er zaten nog net iets te veel koppeltjes in de achtervolgende groep, mannen die zich konden leegrijden tot op ons wiel. We werden met de finish in zicht gegrepen, dus het was geen slechte poging."

Van der Poel reed zijn tweede koers van het seizoen nadat hij in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten de openingsrit had gewonnen. Na die zege stapte zijn ploeg uit koers vanwege een coronabesmetting bij een staflid.

Dinsdag rijdt Van der Poel de Vlaamse koers Le Samyn en zaterdag volgt Strade Bianche. "Ik voel me heel anders dan na de coronapauze. Ik kom uit het crossseizoen en heb gelijk weer de goeie flow te pakken. Strade Bianche is wel een lastige koers, maar ik wil er weer een leuke wedstrijd rijden."