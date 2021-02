Anna van der Breggen vindt niet dat ze te vroeg stopt als profrenner. De dertigjarige Zwolse begon haar laatste profseizoen zaterdag met een zege in de Omloop Het Nieuwsblad.

"Ik geniet ervan", benadrukte Van der Breggen na haar zege in de Belgische voorjaarsklassieker. "Weet je, ik denk dat ik daar klaar voor ben; er komen nog heel veel mooie dingen aan. Ik ben blij dat ik dit nog kan doen."

Van der Breggen sprong op de Bosberg, de laatste heuvel van de dag, weg uit een groep met favorieten en hield in de resterende 14 kilometer stand. "Het was mooi om het op deze manier te doen", zei de renster van SD Worx over haar solo.

"We stonden met zes sterke meiden aan de start. Niet alleen voor het klimwerk, maar ook voor het vlakke. Het zou jammer zijn als je dat niet eerder in de wedstrijd gebruikt. Volgens mij is dat goed gelukt."

Van der Breggen demarreerde op de Bosberg met het idee dat ze nog kopwerk kon verrichten voor haar ploeggenoot Jolien D'hoore als haar ontsnapping zou stranden, maar het pakte dus perfect voor haar uit.

"We mochten het proberen totdat het op een sprint zou aankomen. Anders gingen we voor Jolien. Poeh, dat laatste stukje tegenwind was heel zwaar. Gelukkig ben ik daar doorheen gekomen."