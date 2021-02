Anna van der Breggen heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. In de eerste koers van haar laatste seizoen als profrenner kwam de Zwolse solo over de meet in Ninove. Annemiek van Vleuten, die de Belgische voorjaarsklassieker vorig jaar won, moest al vroeg lossen.

De dertigjarige Van der Breggen sprong op 14 kilometer van de streep weg uit een groep met favorieten en haar voorsprong van bijna een halve minuut bleek onoverbrugbaar. De Deense Emma Cecilie Norsgaard werd tweede en Amy Pieters completeerde het podium.

Het is voor Van der Breggen haar tweede zege ooit in Omloop Het Nieuwsblad. De regerend wereldkampioen zegevierde in 2015 al een keer in de Belgische voorjaarsklassieker. Sindsdien won ze bijna alle klassiekers in het vrouwenwielrennen. Alleen Gent-Wevelgem is nog een hiaat op de imposante erelijst van de Zwolse.

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen als profrenner. De tweevoudig wereldkampioen zou eigenlijk vorig jaar al stoppen, maar ze besloot na het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio nog een seizoen langer door te gaan. Na haar carrière gaat ze door als ploegleider.

Eerder op de dag won de Italiaan Davide Ballerini de Omloop bij de mannen. De renner van Deceuninck-Quick-Step was de snelste man in een zeldzame massasprint. In de voorgaande drie edities kwam de winnaar telkens solo over de meet.

Annemiek van Vleuten kon geen rol van betekenis spelen in de Omloop. Foto: Pro Shots

Van Vleuten moet vroeg lossen

In de 124 kilometer lange vrouwenkoers van Gent naar Ninove vormden drie rensters, onder wie de Nederlanders Kylie Waterreus en Claudia Jongerius, de vlucht van de dag. Zij hadden op het hoogtepunt een voorsprong van ruim vijf minuten, mede doordat het peloton een minuut moest wachten voor een gesloten spoorwegovergang. Toch werd het drietal al op 50 kilometer van de streep ingerekend door het peloton.

Vlak na de hergroepering kwam Van Vleuten in de problemen. De 38-jarige Wageningse, die vorig jaar na een indrukwekkende solo nog zegevierde in Ninove, verloor de aansluiting bij een breuk in het peloton en kon de achterstand mede door tempoversnellingen van Van der Breggen niet meer goedmaken.

Op de flanken van de Elverenberg beproefde Demi Vollering haar geluk. De Zuid-Hollandse sloeg op 37 kilometer van de meet direct een gat met het peloton, maar op de top van de Muur van Geraardsbergen werd ze bijgehaald door de achtervolgende groep.

Op de Bosberg, de laatste heuvel van de dag, rukte Van der Breggen zich los van de murw gebeukte concurrentie. In de resterende 14 kilometer kwam haar zege niet meer in gevaar. Ze hield op de streep 23 seconden over.