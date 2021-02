Davide Ballerini heeft zaterdag Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step bleek in finishplaats Ninove de snelste man in een zeldzame massasprint.

De 26-jarige Ballerini was een klasse apart in de eindsprint en bleef de Brit Jake Stewart (tweede) en Sep Vanmarcke (derde) ruim voor. Favorieten Greg Van Avermaet en Julian Alaphilippe speelden geen rol van betekenis in de sprint.

Het is voor Ballerini de eerste grote zege in zijn loopbaan. Eerder dit seizoen won hij twee etappes in de Ronde van de Provence, een Franse rittenkoers. Hij is doorgaans de tweede sprinter bij Deceuninck-Quick-Step, achter Sam Bennett.

Het komt niet vaak voor dat Omloop Het Nieuwsblad op een massasprint uitdraait. De laatste keer dat een grote groep in de klassieker om de zege sprintte, was in 2009, toen de Noor Thor Hushovd zegevierde. In de voorgaande drie edities kwam de winnaar telkens solo over de meet.

De Omloop Het Nieuwsblad is traditioneel de eerste koers van het Belgische wielerseizoen. Zondag staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Daar doet Mathieu van der Poel ook aan mee. De Brabander zou aanvankelijk dit weekend in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten rijden, maar hij moest zich na de door hem gewonnen openingsrit terugtrekken vanwege een coronabesmetting in de staf van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

Julian Alaphilippe wilde een huzarenstukje uithalen in Omloop Het Nieuwsblad.

Alaphilippe probeert het met lange solo

Al vroeg in de ruim 200 kilometer lange Omloop Het Nieuwsblad vormde zich een kopgroep van vijf renners, onder wie de Belgen Kenny De Ketele en Bert De Backer. Op het hoogtepunt hadden zij een voorsprong van ruim acht minuten op het peloton.

Halverwege de koers voerde het peloton het tempo op over enkele heuvels en dat leidde tot nervositeit en valpartijen in de grote groep. Zo ging onder anderen outsiders Vanmarcke, die voorafgaand aan de start twee ploeggenoten zag afhaken vanwege een coronabesmetting, en Yves Lampaert tegen het asfalt.

Tijdens de beklimming van de Molenberg, op ruim 40 kilometer van de finish, roerden topfavorieten Alaphilippe en Van Avermaet zich voor het eerst en ontstond een nieuwe kopgroep van dertien renners, onder wie de de Nederlandse debutant Olav Kooij van Jumbo-Visma.

Vlak voor de top van de Berendries trok Alaphilippe voor het eerst ten aanval. De regerend wereldkampioen profiteerde van een aarzeling bij de achtervolgers en sloeg direct een gat van vijftien seconden. Hij hield 15 kilometer stand. Aan de voet van de Muur van Geraardsbergen werd hij ingerekend door het peloton.

Op de iconische heuvel, bekend uit de Ronde van Vlaanderen, sprong Gianni Moscon weg, maar de Italiaan van INEOS Grenadiers werd bijgehaald op de Bosberg, de laatste heuvel van de dag. Een grote groep van zeker dertig renners reed vervolgens naar de finish in Ninove, waar Ballerini de rapste bleek.