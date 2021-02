Tadej Pogacar heeft zaterdag de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. Ook in een tumultueuze slotrit kwam de eindzege niet in gevaar voor de Tour-winnaar van vorig jaar. Caleb Ewan zegevierde in de laatste etappe, terwijl David Dekker het puntenklassement won.

De 22-jarige Pogacar begon met een voorsprong van 35 seconden op nummer twee Adam Yates aan de vlakke slotrit en de Sloveen hoefde geen moment zijn leiderstrui te verdedigen. Hij zat op 50 kilometer van de streep voor in het peloton toen er waaiers werden gevormd op een weg door de woestijn.

Niet veel later kwam het tempo in het peloton stil te liggen door een valpartij van Yates. Een ploeggenoot van INEOS Grenadiers tikte het achterwiel van een renner voor hem aan en Yates kon hem niet meer ontwijken. Het peloton besloot te wachten op Yates. Pas op 20 kilometer van de streep roerden de sprintersploegen zich.

Pogacar liet in de eerste WorldTour-koers van het jaar al zien dat hij in goede vorm is. De renner van UAE Team Emirates won afgelopen dinsdag de rit met aankomst bergop, nadat hij een paar dagen eerder de leiding in het klassement had overgenomen dankzij de vierde tijd in een vlakke tijdrit.

Dekker wint puntenklassement

De slotrit was een prooi voor Ewan. De 26-jarige Australiër rekende in de laatste meters van de massasprint af met Sam Bennett, die woensdag en vrijdag nog zegevierde. Dekker zat te ver van achteren en viel buiten de top tien. Cees Bol werd vijfde.

Desondanks legde de 23-jarige Dekker beslag op de groene trui in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De coureur van Jumbo-Visma, die in de Emiraten debuteert in het profpeloton, werd twee keer tweede en bleef in het puntenklassement onder anderen Pogacar en Bennett voor.

Mathieu van der Poel voerde zondag het klassement nog aan nadat hij de openingsrit op zijn naam schreef, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix trok zich vlak voor de tweede rit terug vanwege een positieve coronatest bij een staflid. Van der Poel verschijnt zondag aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne.