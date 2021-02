Sam Bennett heeft vrijdag de zesde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. De Ier was na een vlakke etappe van 168 kilometer in Dubai de sterkste in de massasprint. David Dekker werd vierde.

De zesde rit voerde het peloton van Deira Island naar Palm Jumeirah. Alexey Loetsenko, Luis León Sánchez, Tony Gallopin, Matthieu Ladagnous, Iñigo Elosequi en Attila Valter vormden de vlucht van de dag en bouwden een voorsprong van enkele minuten op. Het zestal werd 25 kilometer van de meet gegrepen door het peloton.

Dmitriy Gruzdev probeerde in de slotfase nog weg te rijden, maar hij werd snel ingerekend en kon een massasprint niet voorkomen. Dekker leek even goede papieren te hebben voor de ritzege, maar de Nederlander van Jumbo-Visma werd voorbijgestreefd door Bennett, Elia Viviani (tweede) en Pascal Ackermann (derde).

Voor Bennett is het zijn tweede ritzege in deze Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De renner van Deceuninck-Quick-Step schreef ook de vierde etappe op zijn naam. Dekker werd al twee keer tweede in de Emiraten. Met Cees Bol (negende) eindigde er vrijdag nog een Nederlander in de top tien.

Pogacar nog één etappe verwijderd van eindzege

Tadej Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement en kan de eindzege normaal gesproken niet meer ontgaan. De winnaar van de laatste Tour de France koestert een voorsprong van 45 seconden op naaste belager Adam Yates en 1.12 minuut op de Portugees João Almeida.

De laatste rit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten wordt zaterdag verreden en ook die etappe is vlak. De renners vertrekken dan uit Yas Island en komen 147 kilometer later aan in Abu Dhabi Breakwater.

Mathieu van der Poel deed ook mee aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en won de eerste etappe. Zijn ploeg Alpecin-Fenix besloot de WorldTour-koers voor de tweede etappe te verlaten vanwege een positieve coronatest van een staflid. Van der Poel doet zondag wel mee aan Kuurne-Brussel-Kuurne.