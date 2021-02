Mathieu van der Poel heeft de semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne van zondag aan zijn programma toegevoegd. De Nederlands kampioen doet zaterdag niet mee aan de Omloop Het Nieuwsblad.

Van der Poel heeft samen met de leiding van zijn team Alpecin-Fenix gekozen voor Kuurne-Brussel-Kuurne, omdat die koers minder zwaar is dan de Omloop en daardoor beter in zijn opbouw richting de grote klassiekers in maart en april past.

'VDP' verkoos de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten in eerste instantie boven het Vlaamse openingsweekend, maar hij moet de etappekoers in de woestijn maandag verlaten nadat een staflid van zijn team positief was getest op het coronavirus.

De wereldkampioen veldrijden testte zelf twee keer negatief en was geen nauw contact van het besmette staflid, waardoor hij maandagavond al terug naar Nederland mocht vliegen en dit weekend kan rijden in België.

"Het is goed om een dagje extra te koersen voor ik naar Italië vertrek", zegt de 26-jarige Van der Poel, die volgend weekend Strade Bianche rijdt, donderdag in een persbericht van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

"Uiteraard had ik graag de Ronde van de VAE willen uitrijden, vooral omdat ik na mijn zege in de eerste etappe zicht had op een mooie klassering in het eindklassement. Maar ik ben ook blij dat we vrij snel en zonder problemen thuis zijn gekomen en mijn voorjaar niet in gevaar is gekomen."

De opstelling van Alpecin-Fenix voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Foto: Alpecin-Fenix

Van der Poel deelt kopmanschap in Kuurne

Van der Poel zal in Kuurne-Brussel-Kuurne het kopmanschap delen met de Belgische sprinter Tim Merlier. "Ik denk dat ik van waarde kan zijn voor Tim, die ik een van de snelste jongens van het peloton vind. Bovendien kunnen we nu op twee paarden wedden."

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar zal zondag debuteren in Kuurne-Brussel-Kuurne. De semiklassieker werd vorig jaar gewonnen door de Deen Kasper Asgreen.

Alpecin-Fenix rijdt zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad met Belgisch kampioen Dries De Bondt, sprinter Jasper Philipsen, Otto Vergaerde, Silvan Dillier, Senne Leysen, Xandro Meurisse en de Nederlander Oscar Riesebeek.