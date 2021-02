Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma donderdag een fraaie zege geschonken in de koninginnenetappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Tadej Pogacar werd tweede en lijkt zo goed als zeker van de eindzege.

De 170 kilometer lange vijfde etappe finishte op de Jebel Jais, een klim van 20 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4.

Vingegaard sloot in de slotkilometer aan bij vroege vluchter Alexey Lutsenko, die bijna de hele col solo vooraan had gereden. De Kazach kon niet meer antwoorden op de laatste versnelling van Vingegaard, waardoor de Deen zijn tweede WorldTour-zege boekte. In 2019 won hij de zesde rit in de Ronde van Polen.

Pogacar sprintte op drie seconden van de winnaar naar de tweede plek. Zijn grootste concurrent Adam Yates eindigde in dezelfde tijd als derde. Wout Poel was op de achtste plaats (+8 seconden) de beste Nederlander.

Tour de France-winnaar Pogacar heeft in het klassement een geruststellende voorsprong van 45 seconden op Yates. De eerste WorldTour-koers van het seizoen wordt vrijdag en zaterdag afgesloten met twee vlakke ritten.

Lutsenko lang solo op slotklim

Thomas De Gendt greep de laatste bergrit van deze ronde aan om maar weer eens een aanval op te zetten. De Belg kreeg zeven renners met zich mee, maar door het kopwerk van INEOS Grenadiers, de ploeg van Yates, werd de voorsprong van de kopgroep nooit heel groot. De vluchters begonnen met een marge van twee minuten aan de slotklim.

Lutsenko probeerde het solo op de Jebel Jais en de renner van Astana hield lang stand. Vincenzo Nibali was op 3 kilometer van de streep de eerste aanvaller in het pelotonnetje, waarna Poels even later bij de Italiaan aansloot. Zij kwamen echter niet weg, mede door kopwerk van Yates zelf.

Een goede getimede versnelling van Vingegaard was wel succesvol. De arme Lutsenko viel in de slotmeters zelfs nog buiten de top tien van de daguitslag.