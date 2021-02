David Dekker is niet tevreden met zijn tweede plaats in de sprintersetappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Het 23-jarige talent van Jumbo-Visma, die debuteert in een WorldTour-koers, moest woensdag alleen Sam Bennett voor zich laten in de vierde rit.

De 23-jarige Dekker leek een anonieme rol te vertolken in de massasprint en moest door een manoeuvre van Bennett op 200 meter van de streep veel plaatsen toegeven, maar de zoon van oud-renner Erik Dekker kwam nog sterk opzetten en eindigde als tweede. Afgelopen zondag werd hij in de openingsrit ook al tweede, achter ritwinnaar Mathieu van der Poel.

"Ons plan was vandaag om in eerste instantie Chris (Harper, red.) te helpen", aldus Dekker op de site van Jumbo-Visma. "Het begin was nerveus, omdat de wind hier altijd voor gevaar kon zorgen. Toen dit uiteindelijk bleek mee te vallen, was de rest van de rit relaxed, tot de laatste 10 kilometer."

Jumbo moest het zonder de ervaren wegkapitein Jos van Emden doen, die wegens fysieke klachten niet van start ging. "Het wegvallen van Jos was natuurlijk een aderlating, maar gelukkig was Christoph (Pfingsten, red.) top vandaag", keek Dekker terug. "Na de finish was ik behoorlijk gefrustreerd, omdat er voor mijn gevoel meer in zat."

David Dekker eerder in actie tijdens de individuele tijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. David Dekker eerder in actie tijdens de individuele tijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Foto: Pro Shots

Bennett: 'Duidelijk erg getalenteerd'

Ploegleider Addy Engels is vol lof over Dekker. "Het is ongelooflijk knap wat David hier heeft laten zien, zeker na het uitvallen van Jos. In de finale kon hij rekenen op de hulp van Christoph. Om op deze manier je weg te vinden en als tweede te finishen, is heel sterk."

Ook ritwinnaar Bennett is onder de indruk van Dekker. "Het is geweldig om te zien. Het is duidelijk een erg getalenteerde renner. Hij rijdt pas zijn eerste profwedstrijd, maar hij staat er gelijk. Ik zag zijn naam steeds vaker opduiken. Dit is pas het begin voor die jongen."

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is de eerste WorldTour-koers van het jaar en duurt nog tot en met zondag. Tadej Pogacar, de Tour-winnaar van vorig jaar, is de leider in het algemeen klassement. Van der Poel moest zich gedwongen terugtrekken omdat een staflid positief was getest op het coronavirus. Van der Poel bleek coronavrij en hoefde niet in quarantaine.