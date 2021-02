De 104e edtie van de Giro d'Italia is een koers voor de klimmers. De organisatie presenteerde woensdag een parcours met slechts 38,5 tijdritkilometers en liefst zes aankomsten bergop.

Het was al bekend dat de Giro op 8 mei start met een vlakke tijdrit van 9 kilometer door Turijn. De enige andere chronorace is op de slotdag: een vlakke tijdrit van 29,4 kilometer in Milaan.

In de andere negentien etappes moeten er bijna 47.000 hoogtemeters worden overwonnen. Voor de sprinters lijken er maximaal zes kansen te zijn.

De beruchte Monte Zoncolan (10,1 kilometer à 11,9 procent, met een maximaal stijgingspercentage van 22 procent) keert na drie jaar weer terug in de Giro. De zeer steile col is de finishplaats van de veertiende etappe.

De zestiende rit over de Passo Fedaia, de 2.239 meter hoge Passo Pardoi, de Passo Giau en finish in Cortina d'Ampezzo is aangemerkt als de koninginnenetappe. De rit is 212 kilometer lang en kent liefst 5.700 hoogtemeters, zelfs voor de altijd loodzware Giro een flinke uitschieter.

Geoghegan Hart zal titel niet verdedigen

De eerste bergrit is op de vierde dag, met een aankomst in Sestola, vlak na de top van de Colle Passerino. Er zijn naast de Zoncolan finishes bergop in Ascoli Piceno (rit zes), Campo Felice (rit negen), Sega di Ala (rit zeventien), Valsesia (rit negentien) en Valle Spluga (rit twintig).

Voor wat extra spektakel kiest de organisatie in de elfde rit voor 35 kilometer aan gravelwegen in Toscane, op een parcours dat vergelijkbaar is met de semiklassieker Strade Bianche.

Het peloton doet aan het einde van de tweede week Slovenië aan voor een heuvelachtige rit. De laatste bergrit gaat deels over Zwitsers grondgebied.

De vorige editie van de Giro werd eenmalig in oktober gehouden. Tao Geoghegan Hart won verrassend zijn eerste grote ronde. De Brit van INEOS Grenadiers richt zich dit seizoen in principe op de Tour de France (26 juni-18 juli) en is niet van plan zijn titel in de Giro te verdedigen.

Bauke Mollema, in 2019 vijfde in de Giro, staat wel op de voorlopige startlijst van de Ronde van Italië. Dat geldt ook voor voormalig Tour-winnaar Egan Bernal en Jumbo-Visma-sprinter David Dekker, die als neoprof momenteel indruk maakt in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.