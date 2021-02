Anna van der Breggen is woensdag genomineerd voor de Laureus Award voor de Sportvrouw van het Jaar. De dertigjarige wielrenster kan de eerste Nederlandse worden die de prestigieuze prijs wint.

Van der Breggen beleefde een uiterst succesvol seizoen in 2020. Ze won bij de WK in het Italiaanse Imola goud op de tijdrit én in de wegrit en was na de Française Jeannie Longo (1995) pas de tweede renster die erin slaagde om de dubbel te pakken bij de wereldkampioenschappen.

De Zwolse won ook de Nederlandse titel op de weg, de Europese titel tijdrijden, het eindklassement in de Giro Rosa en de Waalse Pijl.

Naast Van der Breggen zijn de Italiaanse skiester Federica Brignone, de Keniaanse atlete Brigid Kosgei, de Japanse tennisster Naomi Osaka, de Franse voetbalster Wendie Renard en de Amerikaanse basketbalster Breanna Stewart genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar, die vorig jaar naar de Amerikaanse turnster Simone Biles ging.

De Laureus Awards gelden als de belangrijkste mondiale prijzen in de sport en worden uitgereikt sinds 2000. Het kwam pas vier keer eerder voor dat een Nederlandse genomineerd werd voor de award voor de Sportvrouw van het Jaar. Zwemster Inge de Bruijn werd genomineerd in 2001, 2002 en 2004 en renster Leontien Zijlaard-Van Moorsel in 2005. Zij wonnen de prijs niet.

De uitreiking van de Laureus Awards is begin mei en zal een virtuele ceremonie worden. De enige Nederlandse winnaar in de 21-jarige historie van het mondiale sportgala is Esther Vergeer (Paralympisch Sporter van het Jaar in 2002 en 2008).