Tadej Pogacar heeft dinsdag een grote stap naar de eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gezet door de derde etappe te winnen. De Sloveen troefde Adam Yates af in een bergrit van 160 kilometer en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

De derde rit voerde de renners van Al Ain naar Jebel Hafeet, een slotklim van bijna 11 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. Thomas De Gendt en Tony Gallopin gingen samen op avontuur en bouwden een ruime voorsprong op, maar het peloton rekende de vluchters aan het begin van de slotklim in.

In de laatste kilometers was het Adam Yates die een aanval plaatste en alleen Pogacar kon volgen. De Tour de France-winnaar van 2020 hield met enige moeite stand op de slotklim en klopte de Brit van INEOS Grenadiers na een korte sprint richting de finish.

In het algemeen klassement vergrootte Pogacar zijn voorsprong op João Almeida. De Portugees zat in de achtervolgende groep en kwam 48 seconden later over de meet. Hij heeft nu ruim een minuut achterstand op Pogacar. Yates is de nieuwe nummer twee in de rangschikking op 43 seconden van de Sloveense leider.

Pogacar nam maandag in de individuele tijdrit de leiderstrui over van David Dekker. Mathieu van der Poel voerde het klassement zondag na de eerste etappe aan, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix trok zich vlak voor de tweede rit terug vanwege een positieve coronatest bij een staflid.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is de eerste WorldTour-koers van het nieuwe wielerseizoen en duurt nog tot en met zaterdag. De zevendaagse wedstrijd wordt woensdag vervolgd met een vlakke etappe van 204 kilometer. Donderdag staat de tweede en laatste bergrit op het programma.