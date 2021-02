Mathieu van der Poel vliegt maandagavond nog terug naar Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Alpecin-Fenix, de ploeg van de Nederlands kampioen, verliet de Ronde van de VAE maandag voor aanvang van de tweede etappe nadat een staflid positief was getest op het coronavirus.

Van der Poel testte net als zijn ploeggenoten Roy Jans, Jasper Philipsen, Kristian Sbaragli en Louis Vervaeke en drie stafleden van Alpecin-Fenix negatief op het coronavirus bij een PCR-test op zondag en een sneltest op het vliegveld op maandagavond.

Dit achttal gold bovendien niet als een nauw contact van het besmette staflid en mag daarom in het vliegtuig terug naar Nederland stappen. Ze zullen dinsdagochtend aankomen op Schiphol.

Renners Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch en alle andere stafleden van Alpecin-Fenix moeten nog wel in quarantaine in de VAE blijven, omdat ze een nauw contact zijn van de persoon die positief getest is. Ook zij hadden allemaal een negatief resultaat bij de PCR-test van zondag.

Van der Poel zou komend weekend mogelijk kunnen meedoen aan de Belgische semiklassiekers Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Alpecin-Fenix meldt in een verklaring dat er nog gekeken wordt naar mogelijke veranderingen in het programma van zijn renners.

Van der Poel won zondag de eerste etappe van de Ronde van de VAE. Hij verkoos de etappekoers in eerste instantie boven het openingsweekend in België als voorbereiding op de grote klassiekers in het voorjaar.