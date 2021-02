Chris Froome haalt veel motivatie uit de recente Super Bowl-zege van de 43-jarige American footballer Tom Brady. De renner gelooft dat hij in het laatste deel van zijn carrière voor de vijfde keer de Tour de France kan winnen.

"Ik maak graag vergelijkingen met andere sporten", zegt Froome (35) in een interview met The Guardian. "En ik zie dat sporters steeds later en later in hun loopbaan nog succes hebben."

Brady is misschien wel het bekendste voorbeeld van een atleet die nog heel succesvol is op een leeftijd waarop de meeste sporters al lang gestopt zijn. De Amerikaan van Tampa Bay Buccaneers won begin deze maand voor de zevende keer de Super Bowl en was een van de uitblinkers bij de finale van de Americanfootballcompetitie NFL.

"Het verhaal van Brady is geweldig", aldus Froome, die net als de quarterback na jaren bij een nieuw team zit. Brady verruilde New England Patriots vorig jaar na zes Super Bowl-zeges en bijna twintig seizoenen voor de Buccaneers en Froome rijdt na tien jaar bij INEOS Grenadiers (het voormalige Team Sky) sinds dit seizoen bij Israel Start-Up Nation.

"Ik hoop net als Brady nog jaren op topniveau te acteren", zegt de Brit. "Ik heb nog evenveel honger om te winnen als eerder in mijn carrière. Ik weet dat het ontzettend lastig gaat worden om de Tour nog een keer te winnen, maar ik zit zo dicht bij het record van vijf eindzeges. Ik ga er alles aan doen."

Chris Froome staat na twee etappes 88e in het klassement van de Ronde van de VAE. Chris Froome staat na twee etappes 88e in het klassement van de Ronde van de VAE. Foto: Pro Shots

Froome heeft bijna geen pijn meer

Froome debuteerde zondag voor Israel Start-Up Nation in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zat in de eerste etappe niet in de voorste waaier en werd maandag slechts 83e in een tijdrit van 13 kilometer.

De Engelsman ziet de eerste WorldTour-koers van het jaar echter vooral als een opstapje naar de rest van het seizoen.

Froome benadrukt dat hij na een intensief revalidatietraject deze winter in Californië eindelijk volledig hersteld is van de breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel die hij twintig maanden geleden opliep bij een val bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné.

"Ik heb nog een beetje pijn als ik op mijn rechterzij slaap, maar daar merk ik op de fiets niks van. Mijn rechterbeen is weer even sterk als mijn linkerbeen. Ik heb geen belemmeringen meer."