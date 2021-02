Filippo Ganna heeft maandag de tweede etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden was ruimschoots de beste in een chronorace over 13 kilometer, waarin David Dekker van Jumbo-Visma zijn leiderstrui aan Tadej Pogacar verloor.

De 24-jarige Ganna legde het vlakke parcours op het eiland Al Hudayriyat in Abu Dhabi namens INEOS Grenadiers af in 13 minuten en 56 seconden. Hij deelde het podium met de Zwitser Stefan Bissegger (14.10) en de Deen Mikkel Bjerg (14.17).

Dekker begon de tijdrit als klassementsleider, omdat voorafgaand aan de etappe bekend werd dat rodetruidrager Mathieu van der Poel niet van start ging. In Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix is een staflid positief getest op het coronavirus, waarna de hele formatie zich terugtrok.

De 23-jarige Dekker, die zondag achter Van der Poel tweede werd in de openingsrit, kon in de tijdrit zoals verwacht niet met de besten mee en klokte 15.10. Tour de France-winnaar Pogacar had aan de vierde tijd (14.20) genoeg om de leiderstrui over te nemen. In het klassement staat het Deceuninck-Quick-Step-duo João Almeida (+5 seconden) en Mattia Cattaneo (+0.18) het dichtst bij de Sloveen. Dekker staat achtste op +0.46.

Voor Ganna was het al zijn derde overwinning van het nog prille wielerseizoen. De Italiaan, die in september vorig jaar de regenboogtrui veroverde op de tijdrit, won eerder deze maand twee etappes in de Ster van Bessèges.

De Ronde van de VAE duurt nog tot en met zondag. De eerste WorldTour-koers van het jaar gaat dinsdag verder met een bergachtige rit over 166 kilometer tussen Al Ain en Jebel Hafeet.