Klassementsleider Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix hebben de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten maandag verlaten. Bij de Belgische ploeg is een staflid positief getest op het coronavirus.

"We hebben ons teruggetrokken om de bubbel veilig te houden en om ervoor te zorgen dat de koers kan blijven doorgaan", meldt Alpecin-Fenix in een verklaring. "Alle teamleden zullen in de komende dagen getest blijven worden, terwijl ze in quarantaine verblijven."

Het nieuws is een tegenvaller voor Van der Poel, die zondag uitstekend aan de eerste WorldTour-koers van het jaar was begonnen door de eerste etappe te winnen. Hij pakte daarmee automatisch de leiderstrui.

Het wegvallen van de Nederlands kampioen in de UAE Tour betekent dat David Dekker de nieuwe leider in het klassement is. De talentvolle sprinter van Jumbo-Visma was als tweede geëindigd in de openingsrit.

Van der Poel staat voor een belangrijk jaar

De koers in de Emiraten gold voor de 26-jarige Van der Poel als start van zijn voorbereiding op een belangrijk wielerjaar, waarin hij na het voorjaar mikt op deelname aan de Tour de France en een olympische titel op de mountainbike.

Vorig jaar speelde het coronavirus ook al een grote rol bij de Ronde van de VAE. Destijds zorgde de uitbraak van COVID-19 ervoor dat de laatste twee etappes werden geschrapt en dat enkele ploegen nog ruim een week in een hotel vastzaten.

Het is nog niet bekend hoelang Van der Poel en zijn teamgenoten in de Emiraten moeten blijven. Normaal gesproken verschijnt de viervoudig wereldkampioen veldrijden zaterdag aan de start bij Omloop Het Nieuwsblad.

De huidige editie van de Ronde van de VAE duurt nog tot en met vrijdag. Maandag leggen de renners een individuele tijdrit over 13 kilometer af.